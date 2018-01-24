В Чехии неизвестные установили необычные скульптуры возле собора и синагоги

Жители чешского города Пльзень продолжают гадать, с чем связано появление необычных скульптур у стен нескольких культурных объектов.

Как сообщает "Информ Прага", в начале января были установлены металлические руки у входа в собор святого Варфоломея, а несколько дней назад история получила продолжение: у стен Большой синагоги появились пять скульптур в виде человеческих ступней, а у входа в Большой театр – такое же количество скульптур в форме рта.

Неизвестным остается не только их автор, но и его мотивы.

«Я предполагал, что одними руками дело не ограничится и последует продолжение. Только вот не знал, какое именно. Симпатично, что эти произведения не являются кричащими, и автор не пытается как-то шокировать зрителя. Здесь присутствует загадка, и это очень хорошо. Не припомню ничего подобного в нашем городе. Скорее всего, за скульптурами стоят какие-то романтики», - рассказал порталу iDNES известный архитектор Ян Соукуп.

Вместе с тем в соцсетях разгорелись споры о смысле странных скульптур. Некоторые пользователи связали появление металлических рук с тем фактом, что раньше на площади, где сегодня стоит собор, располагалось кладбище. Другие комментаторы обратили внимание, что время появления ступней у синагоги совпало с датой насильственной отправки евреев в концлагерь Терезин.

Власти города никак не комментируют ситуацию. Однако, поскольку скульптуры до сих пор не демонтировали, можно предположить, что мэрия в курсе происходящего.