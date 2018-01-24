В результате бомбардировки христианских районов Дамаска погибли 9 человек

Около 9 человек погибли в результате бомбардировки Дамаска, которая произошла в понедельник, 22 января. Артобстрел был направлен на традиционно христианские районы Баб Тума и Аль-Шагур, сообщает "Седмица" со ссылкой на информационное агентство CNA.

Обстрел нанес ущерб нескольким христианским храмам. Как минимум, 18 человек получили ранения. До сих пор никто из воюющих на территории Сирии группировок не взял на себя ответственность за нападение на столицу страны.

Бомбовый удар нанес также сильный ущерб маронитскому кафедральному собору в Дамаске. Как сообщил архиепископ Самир Нассар, бомба повредила водоснабжение храмового комплекса и электрическую сеть.

Это уже не первая бомбардировка, пережитая архиепископом Самиром с начала этого года. 8 января ему удалось чудом выжить после обстрела его дома.