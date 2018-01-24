Власти Британии разрешили церквям не ограничивать колокольный звон по жалобам граждан

В Британии жалующиеся на колокольный звон одержали ряд временных побед в судах, но затем все же проиграли: новый закон защитит многовековую традицию и право храмов на колокольный звон. Теперь храмам уже не придется судиться с местными жителями по искам о нарушении их покоя в округе звоном колоколов, сообщает "Седмица" со ссылкой на christiantoday.

Новый закон о порядке застройки и соответствующие строительные нормы оградят храмы и исключат возможности для исков. Ранее многим храмам приходилось накладывать разного рода ограничения на колокольный звон в исполнение решений судов по искам недовольных из числа новых поселенцев.

Новые законодательные нормы свидетельствуют о том, что правительство «выступило в защиту церквей», по словам представителей министерств, и это означает, что викариям более не придется считаться с «необоснованными ограничениями, накладываемыми на богослужебную деятельность из-за изменений в застройке близлежащих территорий», то есть из-за появления новых жилых и офисных домов вблизи храмов.

"Мы приветствуем эти новые нормы в законодательстве, которые гарантируют нам всем, что традиционные и привычные колокольные перезвоны будут и дальше сопутствовать нам в жизни" – говорит Берки Кларк (Becky Clark), директор службы храмов и соборов Англиканской церкви.

Изменения касаются не только храмовых служб, но и деятельности музыкальных и развлекательных заведений. По словам секретаря министерства жилищного строительства Саида Джавида (Sajid Javid), сложилась «порочная» практика принуждения храмов и развлекательных заведений к ограничениям и расходам в угоду обитателям различных новостроек, возводимых по соседству с ними.

"Я всегда полагал, что такое положение является несправедливым, когда давно существующие храмы и музыкальные заведения вынуждены уступать требованиям новоселов об ограничении шума на своей исторической территории и нести бремя расходов из-за этих новостроек, к которым они не имеют ни малейшего отношения", – отметил Джавид.

Одним из храмов, пострадавших от судебных исков, был храм Святого Петра в городе Сэндвич – его колокола замолкли после того, как горстка недовольных новоселов подала жалобу в суд на «недопустимый уровень шума». В ответ в городе возникло целое движение под девизом «Спасем нашу звонницу», причем опрос горожан, проведенный местной социологической службой, показал, что 85 процентов местных жителей хотят и дальше слышать колокольные звоны.