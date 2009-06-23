В Израиле найден подземный монастырь времен ранних христиан
Ожидают наплыв туристов
Археологи Хайфского университета обнаружили большую искусственную подземную пещеру времен Христа, которая, по предположению ученых, на протяжении 500 лет служила монастырем, сообщает MIGnews.com.
Пещера расположена в Иорданской долине примерно в 40 километрах от города Иерихон на глубине 10 метров под землей. Ее площадь составляет 4 000 квадратных метров.
На стенах археологи обнаружили изображения христианских символов, в том числе кресты, которые, по предварительной оценке, датируются 350 годом н. э., а также 350 гербов римских легионеров.
Руководитель раскопок профессор Адам Зерталь считает, что это место может в конечном итоге превратиться в один из крупнейших подземных туристических объектов на Святой Земле, говорится в сообщении.