В Румынии мужчина хочет обменять дом на 100 тысяч Библий

В румынском городе Кымпулунг-Молдовенеске мужчина решил обменять свой двухэтажный дом на 100 000 Библий. Об этом сообщает портал invictory.com.

Хозяин румынской виллы Абель Виорел Чипелюк-Варварой, уже много лет проживающий в Испании, разместил на стенах своего пустовавшего жилища объявления. На первом баннере было написано: «Будьте готовы! Иисус возвращается!». На втором он написал, что меняет дом на 100 000 Библий.

Как объяснил мужчина, он «понял от пророков, что грядет второе пришествие», поэтому дом и все его имущество не имеет никакой ценности.

В интервью Monitorul, Авель Виорел Чипелюк-Варварой сказал, что полученные Библии он повезет в страны Африки и другие «места, где есть голод по Божьему слову».

«Библия стоит около 1 евро, поэтому сумму за дом можно посчитать. Предпочтительно книги на французском и английском языке, но в крайнем случае он возьмет и на родном – румынском», – объяснил Варварой.