В администрации Президента США создали отдел, который будет защищать религиозную свободу работников службы здоровья

Администрация президента США Дональда Трампа создала новый отдел в Министерстве здравоохранения и социальных служб США, который будет ответственным за защиту прав совести работников службы здоровья. Об этом сообщает "Католический обозреватель".

Созданный отдел будет защищать тех, кого будут заставлять действовать против своей совести, участвуя в таких процедурах, как аборт или операция по смене пола. Цель – убедиться, что больницы и другие учреждения не принуждают своих работников действовать вопреки их религиозным убеждениям. Вполне вероятно, что этот отдел будет иметь полномочия наказывать нарушителей.

Еще в прошлом году президент Трамп подписал приказ, согласно которому агентства должны расширить религиозную свободу под федеральным законом.

В заявлении по поводу стратегии новосозданного отдела говорится: «Наша первоочередная цель – улучшить службу здравоохранения для всех людей, включая нерожденных».

Действующий секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США, Эрик Харган, в пресс-релизе отметил: «Президент Трамп обещал американскому народу, что его администрация будет поддерживать права совести и религиозную свободу. Сегодня мы соблюдаем это обещание. Отцы-основатели знали, что нация, которая уважает права совести, является более разнообразной и более свободной, а вновь созданный отдел будет помогать воплощать это видение в реальность».