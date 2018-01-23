В Латвии суд оставил под стражей гражданина Литвы, которого подозревают в поджоге двух церквей

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции Латвии, суд решил оставить под арестом гражданина Литвы 1982 г.р., который подозревается в злоумышленном поджоге двух церквей на территории Латвии. Об этом сообщает "Благовест-Инфо".

В декабре 2017 года литовец поджег евангелическо-лютеранскую и католическую церкви в Смилтене.

Суд до сих пор выясняет обстоятельства обоих поджогов и мотивы злоумышленника. В случае если суд признает вину гражданина Литвы, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с дальнейшей пробацией на срок до 3 лет или без таковой.

Как уже сообщалось ранее, 15 декабря в Смилтене с интервалом в два часа пытались сжечь две церкви.

Как отмечают в полиции, за неполную неделю в регионе пытались поджечь три церкви.