В парижской католической церкви ввели электронные пожертвования на храм

В католической церкви Сен-Франсуа де Молитор в Париже пожертвования церкви можно сделать не только монетами или купюрами, но и бесконтактной банковской картой. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на Francetvinfo.

Система была протестирована 21 января во время воскресной службы.

"Сначала следует нажать и выбрать сумму, а потом поднести карту. Срабатывает очень быстро", - поделился опытом использования нововведения прихожанин церкви.

В среднем в Париже прихожане жертвуют 98 евро в год. Цель инновации - не увеличить пожертвования, а адаптировать церковь в современной жизни.

В случае успешности эксперимента, систему введут в еще 120 парижских приходах.