В парижской католической церкви ввели электронные пожертвования на храм
15:42, 23 января 2018
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Прихожане церкви могут делать пожертвования наличными либо кредиткой / francetvinfo.fr
В католической церкви Сен-Франсуа де Молитор в Париже пожертвования церкви можно сделать не только монетами или купюрами, но и бесконтактной банковской картой. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на Francetvinfo.
Система была протестирована 21 января во время воскресной службы.
"Сначала следует нажать и выбрать сумму, а потом поднести карту. Срабатывает очень быстро", - поделился опытом использования нововведения прихожанин церкви.
В среднем в Париже прихожане жертвуют 98 евро в год. Цель инновации - не увеличить пожертвования, а адаптировать церковь в современной жизни.
В случае успешности эксперимента, систему введут в еще 120 парижских приходах.
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