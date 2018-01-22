В Конго полиция открыла огонь по католическим демонстрантам: есть жертвы

В столице Конго - Киншасе, силовики 21 января разогнали демонстрацию католиков перед церквами. От пуль полицейских погиб, по крайней мере, один человек, сообщает "Благовест-Инфо".

16-летняя девушка погибла в результате стрельбы пулеметной стрельбы у церкви св. Франциска Сальского в районе Китамбо, сообщил врач-оппозиционер, бывший министр Жан-Батист Сонджи, который, по его словам, находился в том месте, где произошел инцидент.

По данным миссии ООН в Конго (MINUSCO), также погиб один человек, но мужчина.

Полицейские разогнали марши, организованные Координационным комитетом мирян – католической организацией, выступающей за отставку президента Жозефа Кабилы.

MINUSCO направила около 50 солдат, чтобы прекратить столкновения между полицейскими и демонстрантами.

Епископская конференция Конго призвала 19 января епископов и священников епархий, в которых миряне собирались выйти на демонстрации, «взять под контроль» верующих, чтобы избежать беспорядков.

В интервью Радио Окапи генеральный секретарь епископской конференции священник Донасьен Ншоле заявил, что епископы признают право верующих на демонстрации. В то же время, отметил он, организаторы должны уважать законы страны, которые в таких случаях предписывают уведомлять власти о предстоящих акциях, а не просить разрешения. О. Ншоле также призвал священников не принуждать свою паству к участиям в маршах протеста.