Правозащитники назвали страны, в которых более всего притесняют права христиан
16:16, 22 января 2018Мир
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Разрушенный боевиками храм в Ираке / islam-today.ru
Международная правозащитная организация «Open Doors» опубликовала список «World Watch List», в который воли страны, в которых, по мнению экспертов организации, больше всего нарушаются права христиан из-за их религиозной принадлежности.
В первую десятку вошли КНДР, Афганистан, Сомали, Судан, Пакистан, Эритрея, Ливия, Ирак, Йемен и Иран, сообщает Islam-today.
При составлении рейтинга эксперт учитывали целый ряд моментов. В частности, степень ущемления прав христиан в пяти сферах: в религиозной жизни, в общественной жизни в государственном масштабе, в общественной жизни в местном масштабе, а также в семейной и частной жизни.
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