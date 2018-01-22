Правозащитники назвали страны, в которых более всего притесняют права христиан

Международная правозащитная организация «Open Doors» опубликовала список «World Watch List», в который воли страны, в которых, по мнению экспертов организации, больше всего нарушаются права христиан из-за их религиозной принадлежности.

В первую десятку вошли КНДР, Афганистан, Сомали, Судан, Пакистан, Эритрея, Ливия, Ирак, Йемен и Иран, сообщает Islam-today.

При составлении рейтинга эксперт учитывали целый ряд моментов. В частности, степень ущемления прав христиан в пяти сферах: в религиозной жизни, в общественной жизни в государственном масштабе, в общественной жизни в местном масштабе, а также в семейной и частной жизни.