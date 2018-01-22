В школах Грузии хотят возобновить изучение истории религии
16:16, 22 января 2018Мир
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В школах, возможно, возобновится изучение религии / kavkazplus.com
В школах Грузии, возможно, возобновится изучение религии. Об этом сообщает "Грузия Online" со ссылкой на "IPN".
Министр образования Грузии Михаил Чхенкели сказал, что история религии должна преподаваться в школах как предмет по выбору.
"Считаю, что история религии, как предмет по выбору, должна быть во всех школах, и мы движемся в этом направлении", - отметил министр.
Как известно, в декабре Католикос–Патриарх всея Грузии Илья II в ходе одной из проповедей сказал, что в школах обязательно изучение истории религии и вопросов духовности.
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