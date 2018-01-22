В школах Грузии хотят возобновить изучение истории религии

В школах Грузии, возможно, возобновится изучение религии. Об этом сообщает "Грузия Online" со ссылкой на "IPN".

Министр образования Грузии Михаил Чхенкели сказал, что история религии должна преподаваться в школах как предмет по выбору.

"Считаю, что история религии, как предмет по выбору, должна быть во всех школах, и мы движемся в этом направлении", - отметил министр.

Как известно, в декабре Католикос–Патриарх всея Грузии Илья II в ходе одной из проповедей сказал, что в школах обязательно изучение истории религии и вопросов духовности.