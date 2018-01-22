В Мексике злоумышленник убил одного и ранил четверых прихожан во время Мессы в храме

Кровавое нападение, которое произошло во время богослужения в одном из католических храмов Мексики, всколыхнуло всю страну. На участников Мессы набросился с ножом 33-летний мужчина, который убил ударом ножа одного мужчину, а еще четырех ранил, сообщает "Седмица".

Преступник задержан и в настоящее время находится в руках полиции.

Экатепек - почти двухмиллионный город близ столицы Мексики. Во время воскресной Мессы в кафедральном соборе в Мехико кардинал Норберто Ривьера призвал к молитве не только за жертв нападения в храме в Экатепеке, но и за мексиканских политиков. Прелат отметил, что именно от них зависит построение экономики страны таким образом, чтобы нищее население городов-миллионников получило, наконец-то, шанс выйти из их безнадежной ситуации.