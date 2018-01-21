Власти Эритреи запретили социальное служение и больницы Католической Церкви

В Эритрее правящий режим развязал новую волну преследований христиан. Власти Эритреи пытаются пресечь любое воздействие религиозных конфессий на общество, запрещая не богослужения, а социальное служение Католической Церкви, отмечает "Седмица".

В том числе, репрессии коснулись и Католической Церкви, в отношении которой прежде власти страны опасались выступать, подвергая гонениям, главным образом, протестантов.

Так, недавно были закрыты пять католических больниц в разных городах Эритреи. В столице страны — Асмере также закрыли духовную семинарию, служившую для подготовки духовенства как местной епархии, так и различных монашеских конгрегаций.

В городе Ксорона был закрыт единственный действующий диспансер, которым руководили католики. В городах Декемаре и Мэндэфэра власти также запретили деятельность католических медицинских центров, объяснив, что они якобы дублируют деятельность государственных учреждений здравоохранения. Однако на самом деле государственные медицинские учреждения не работают должным образом, в них почти нет медикаментов, необходимого оборудования и зачастую они не имеют даже электроснабжения.

Репрессии затронули не только католиков. Несколько школ местной монофизитской Эритрейской Церкви и даже мусульман были также вынуждены закрыть свои двери.