В епархии Александрийского Патриархата в Конго состоялось массовое крещение. В течение двух дней было крещено в общей сложности 556 катехуменов, сообщает "Седмица".

В митрополии Катанга (Александрийской Православной Церкви) в Конго совершено массовое крещение, сообщило греческое информационное агентство «Ромфея». Во время выходных все оглашенные в православной общине в городе Колвези собрались в церкви Святого Георгия, где митрополит Катангский Мелетий вместе с другими представителями духовенства совершил крещение множества людей.

Все оглашенные ранее были признаны достойными права войти в лоно Церкви и получили благословение на крещение. Те, кто уже ранее были женаты, получили благословение на совершение таинства брака в своих местных приходах. Все неофиты получили соответствующие инструкции, чтобы начать новую жизнь во Христе.

В течение двух дней было крещено в общей сложности 556 катехуменов, в основном жителей Колвези, а также верующих из отдаленных приходов Конго.