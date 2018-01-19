На международной конференции в Каире представителей трех религий обсудили вопрос Иерусалима

В Каире прошла международная конференция «В поддержку Иерусалима» с участием президентов Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси и Палестины Махмуда Аббаса, а также более 300 представителей трех религий (христианства, ислама и иудаизма) и высокопоставленных государственно-политических деятелей стран Ближнего Востока. Об этом сообщает "Благовест-инфо".

Обсуждения вокруг вопроса Иерусалима, после признания его в начале декабря 2017 года президентом США Дональдом Трампом столицей Израиля, были организованы исламским университетом «Аль-Азхар».

В первый день конференции, 17 января, на ней выступил Киликийский армянский Католикос Арам I, который представил 7 пунктов рассмотрения Иерусалима в качестве города трех религий – христианства, мусульманства и иудаизма, и указал на необходимость прекратить политическую эристику вокруг Святого града.

Католикос подчеркнул, что после захвата Израилем Иерусалима из города массово стали эмигрировать христиане и мусульмане. «Израиль вопреки международному праву проигнорировал решения ООН. Это обстоятельство нужно напомнить мировому сообществу», – сказал Католикос, добавив, что одностороннее решение Израиля не способствовало миру и поставило под вопросом сосуществование христиан и мусульман.

«Любой политизированный подход к Иерусалиму еще более усугубляет существующую у людей тревогу. Именно поэтому крайне необходимо деполитизировать вопрос вокруг Иерусалима, рассматривая его как столицу трех религий и административного центра Палестины», – сказал Арам I, подчеркнув, что, после заявления президента Трампа, мировому сообществу крайне необходимо отказаться от политических заявлений в отношении Иерусалима и оставаться на позиции, которая была исторически установлена.

В Киликийском Католикосате сообщили также, что Арам I встретился и обсудил круг вопросов с главами присутствующих на конференции некоторых ближневосточных стран, а также послами Армении и Ливана в Египте. 19 января Арам I встретился с коптским Патриархом Тавадросом II и Патриархом Маронитской Католической Церкви Бешарой Бутросом ар-Раи, с которыми обсудил вопросы сотрудничества Церквей на Ближнем Востоке.