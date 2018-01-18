На Кипре построят православный грузинский монастырь

Кипр выделил Грузии 13 тыс. квадратных метров земли для строительства монастыря на Кипре, который обещает стать самым большим грузинским монастырем в Европе. Об этом сообщает «Грузия Online».

Будущее строительство храма на кипрской земле благословил католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Новый храм будет строиться на Западе Кипра недалеко от Полиса в местечке Гиалия. Земли были отданы Кипром грузинской церкви безвозмездно.

Как заявил Протоиерей Захария Перадзе, это результат длительных переговоров между церквями Кипра и Грузии.