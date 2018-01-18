В Узбекистане имамов подключили к принудительной подписке прихожан на неокупаемые газеты

Прихожан мечетей в Узбекистане просят подписаться на периодические издания. Как сообщает «Озодлик», поручение о сборе денег на подписку поступило от Духовного управления мусульман Узбекистана.

Прихожан мечети «Эски ковунчи» в Янгиюльском районе Ташкентской области просят подписаться на периодические государственные издания.

– Имам мечети просит мусульман подписаться на местные издания. Нас просят заплатить 30-60 тысяч (3-6 долларов) и подписаться на газеты, которые никто не читает. По словам имама, если мы не подпишемся на эти издания, то нашу мечеть закроют, – рассказал местный житель Шарифжон

Кроме того, по его словам, прихожан янгиюльской мечети принуждают купить новую книгу муфтия Узбекистана Усманхана Алимова под названием «Тафсири Ирфон», которая стоит 50 тысяч сумов (6,5 долларов) и книгу «Завещания пророка Мухаммеда».

​Имам мечети «Эски ковунчи» Бахадыр Мадумаров в разговоре с репортером «Озодлика» заявил, что рассказывал прихожанам о подписке на периодические издания и книге муфтия. При этом он добавил, что его слова носили исключительно рекомендательный характер.

​– Мы всего лишь выполняем агитационную работу. Объявляем мусульманам о подписке на такие издания, как «Халк сузи» («Народное слово»), «Хидоят» и «Ислом нури». Мы никого не принуждали на подписку. Просто прочитали некоторые красивые фразы из этой книги и рекомендовали им прочитать ее, ​– сказал имам мечети «Эски ковунчи» Бахадыр Мадумаров. ​

По сообщениям источников «Озодлика» в Узбекистане в мечетях принудительная подписка на государственные газеты и журналы в самом разгаре. Имам одной из мечетей в городе Хива рассказал о том, что Духовное управление мусульман Узбекистана поручило им агитировать прихожан мечети выписывать государственную и проправительственную прессу.

– Мы должны выполнить план по подписке на сумму 1 миллион 300 тысяч сумов. Поэтому сейчас собираем деньги с прихожан мечети. Если этих денег не хватит для выполнения плана, то мы добавим к ним деньги, поступившие в нашу мечеть в качестве пожертвований, – сказал имам хивинской мечети.

В Узбекистане принудительная подписка на издания, которые не смогли найти свою аудиторию, наблюдается уже не первый год. Однако мечети впервые подключены к процессу по принудительной подписке граждан на отдельные государственные печатные издания.

– У нас люди привыкли слушаться имамов. Поэтому власти пользуются имамами, чтобы те принуждали граждан под различными предлогами подписываться на газеты и журналы, которые не пользуются успехом среди читателей. Наши имамы, забыв о своих прямых обязанностях, превратились в почтальонов, – сказал житель Янгиюльского района Шарифжон.

​В Духовном управлении мусульман Узбекистана отказались комментировать эту тему.