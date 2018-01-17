Власти Израиля запретили реставрировать мечеть Аль-Акса

В Управлении вакфов Иерусалима заявили, что власти Израиля запретили проводить реставрационные работы в мечети Аль-Акса. Об этом сообщает Islam-today.

По словам пресс-секретаря Управления Фираса ад-Дибса, об этом Бюро по вопросам реконструкции древней мечети уведомили сотрудники израильской полиции.

Сообщается, что работы запрещено проводить как непосредственно в здании храма, так и на любых постройках на его территории. В случае, если запрет этот будет нарушен, ответственность за это, как отмечается, будет нести заместитель главы Бюро по вопросам реконструкции Таха Увейда.

Напомним, мечеть Аль-Акса является третьей святыней в мусульманстве после мечети в Мекке и Медине, и находится в старом городе Иерусалима на Храмовой горе. В Исламе мечеть Аль-Акса считается одной из самых ранних и главных мест поклонения Аллаху.