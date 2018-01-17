В Чили во время визита Папы Римского были сожжены три храма

Три церкви были подожжены в Чили 16 января – в день, когда в страну прибыл с визитом Папа Римский Франциск. Еще несколько храмов были повреждены огнем несколькими днями ранее, сообщает "Благовест-Инфо".

До сих пор никто не взял на себя ответственность за акты вандализма.

Две церкви полностью сгорели в регионе Араукания на юге Чили, населенном, в основном, индейцами мапуче. Активисты мапуче уже давно требуют от чилийского государства возвращения земель их предков, захваченных в конце XIX века. Одной из форм протеста индейские радикалы выбрали поджог христианских храмов. За период с 2015 года в Араукании было сожжено 27 католических и протестантских церквей.

Третья церковь, пострадавшая от огня, расположена в Пуэнте-Альто, пригороде Сантьяго. 14 января объектом поджигателей стал храм св. Августина в городе Мелипилья, расположенного в столичном регионе.

Злоумышленники действовали под покровом ночи.

Как заявил еще 12 января представитель оргкомитета по подготовке папского визита священник Фелипе Эррера, поджоги следует рассматривать не как теракты, а как акты вандализма, осуществляемые «антиобщественными группами». По его словам, это свидетельствует о «глубокой неудовлетворенности» внутри чилийского общества.