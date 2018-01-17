На Кипре появилась улица в честь выдающегося иерарха ХХ века митрополита Никодима (Ротова)

Представители русскоязычного прихода святителя Николая Чудотворца в Лимассоле (Кипр) обратились к муниципальным властям с инициативой переименовать в честь выдающегося иерарха ХХ века митрополита Никодима (Ротова) улицу, на которой располагается строящийся приходской храм. Инициатива приурочена к 40-летию со дня кончины митрополита Никодима, умершего в 1978 году, сообщает "Благовест-Инфо".

По словам настоятеля прихода священника Георгия Видякина, местные власти с радостью откликнулись на эту просьбу и после всех необходимых процедур приняли положительное решение.

«Владыка Никодим (греч. Μητροπολίτου Νικοδήμου Ρότωφ) был многолетним председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, поэтому весьма символично, что улица его имени появляется на одном из зарубежных приходов, – отметил отец Георгий Видякин. – Трудно переоценить масштаб этой личности, его многолетние кропотливые труды на благо Церкви и во имя христианского единства. Примером для нас является и его благоговейное отношение к богослужению. Многие из принципов, которые он заложил в отношении к службе Божией, мы стараемся реализовывать на нашем приходе».

Это первая в мире улица, названная в честь митрополита Никодима (Ротова). Приход святителя Николая в Лимассоле был основан в 1995 году. 9 июня 2012 года в ходе своего визита на Кипр Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение закладного камня нового храма. С мая 2016 года на участке ведутся строительные работы.