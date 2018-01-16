20 процентов британских атеистов регулярно молятся - исследование

Недавно проведенное в Великобритании исследование показало, что один из пяти взрослых человек признает, что молится несмотря на то, что называет себя неверующим. Об этом сообщает Католический обозреватель со ссылкой на Catholic Herald.

Чуть больше 10% из тех, кто называет себя «неверующим», отметили, что молятся во времена затруднения, а 9% сказали, что молятся время от времени.

Исследования, проведенные ComRes, показали, что более половины взрослых британцев молятся, включая ту треть, которая делает это в местах поклонения, и треть, которая молится перед сном или утром, когда проснулись.

Однако, менее половины из тех, кто молится, отметили, что Бог на самом деле слышит их, а лишь четверть сказали, что им от этого легче.

Около ¾ отметили, что молятся за свою семью, 41% благодарят Бога за то, а 40% просят о здоровье. Лишь 24% отметили, что молятся в намерении глобальных вопросов таких как бедность и природные катастрофы.

Относительно опрошенных христиан, процент тех, кто молится регулярно зависит от деноминации.

Для примера, только 42% католиков сказали, что молятся регулярно, а 13% не молятся вообще. 23% англикан молятся регулярно, а треть опрошенных среди них – не молятся даже во времена кризиса.