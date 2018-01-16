Президент Турции встретится с Папой Римским в Ватикане, чтобы обсудить статус Иерусалима

18:01, 16 января 2018
Мир
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Президент Турции с Папой Римским / kristeligt-dagblad.dk

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Папой Франциском в Ватикане в следующем месяце. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "The Associated Press".

По данным СМИ, Эрдоган совершит визит в Ватикан 5 февраля, чтобы обсудить вопрос о статусе Иерусалима.

Сообщается, что Эрдоган, который критикует решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля, похвалил Папу Франциска за то, что тот занял аналогичную позицию.

В пресс-службе турецкого президента пока не было непосредственного подтверждение визита. Однако, Эрдоган уже заявлял, что надеется посетить Ватикан.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

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