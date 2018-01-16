Грузинская святая царица Тамара стала персонажем одной из самых популярных компьютерных игр

В новой версии одной из самых популярных в мире компьютерных игр Civilization одним из девяти новых персонажей будет грузинская святая царица Тамара. Это означает, что в Civilization VI: Rise and Fall Грузия станет одной из наций-цивилизаций, и любой пользователь может сыграть за страну святой царицы Тамары, пройдя в качестве лидера Грузии все эпохи развития цивилизации, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на jam-news.net

«Что делает монарха идеальным?» – задаются вопросом авторы игры в описании нового персонажа.

«Мудрость и дипломатичность? Дальновидность и хорошие стратегические навыки? Многие не достигают этих стандартов, но Тамара, которая правила Грузией в период ее Золотого века – одна из идеальных правительниц».

Авторы при создании персонажа и компьютерной версии нации учли некоторые конкретные детали.

Так, девиз грузинской цивилизации в игре – «Сила в единстве». Именно эти слова написаны на гербе Грузии.

У грузин в игре есть своя уникальная боевая единица – воины-хевсуры, особенно эффективно сражающиеся в горной местности. Кроме того, в игре грузины могут строить не имеющее в мире аналогов сооружение – «Цихе» (крепость). Оно обладает особыми фортификационными свойствами.

Царица Тамара во вступительном видеоролике предстаёт в том же облачении, как и на изображениях, сохранившихся на фресках грузинских храмов. В ролике звучит грузинская народная мелодия, а царица Тамара говорит на грузинском языке.

Пошаговая стратегия Civilization была создана в 1991 году. Игроки создают собственные империи, которые переживают целые эпохи. Начальный период игры – 4000 год до нашей эры.