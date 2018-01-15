В течение прошлого года в Австрии сотни мусульман приняли христианство

В целом 75 процентов из 750 крещенных в течение 2017 года в Австрии совершеннолетних раньше были мусульманами. Католики Вены не видят в этом никакого отношения к стремлению беженцев получить убежище, сообщает "DW".

Католическая церковь Австрии оказалась в выигрыше от кризиса беженцев. В течение 2017 года в стране наблюдался рост числа новообращенных в христианство среди мусульман. По обнародованным 13 января данным представителей архиепископства Вены, 75 процентов из 750 крещенных совершеннолетних в прошлом году были виходцями из мусульманских стран.

В течение прошлого года в австрийской столице обряд крещения прошли 260 человек, представляющих 15 разных национальностей. В то же время в архиепископстве Вены считают, что мысль о желании выходцев из мусульманских стран получить. благодаря обращению в христианство, статуса беженцев - предрассудки. Так же там отмечают, что Католическая церковь Австрии не желает иметь "мнимых христиан", указывая на очень жесткий отбор кандидатов на крещение.

По словам представителей духовенства, подготовка к крещению длится не менее года. Ее требованиями являются регулярное присутствие на богослужении, христианский образ жизни и привлечение к благотворительной деятельности.

Австрия считается одной из стран-членов ЕС с наибольшим количеством мигрантов, которые подали заявление на получение убежища.