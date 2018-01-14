В Иерусалиме проходит встреча Координационного комитета Святой Земли

Ежегодная встреча Координационного комитета Святой Земли (Holy Land Coordination), в который входят епископы из Европы, Северной Америки и Южной Африки проходит с 13 по 18 января в Иерусалиме. Комитет был создан в 90-х годах XX века по инициативе Святейшего Престола с целью поддержки христианской общины на Святой Земле, сообщает "Радио Ватикана".

Среди участников ежегодной встречи - делегация Совета европейских епископских конференций (CCEE) во главе с генеральным секретарём монс. Дуарте да Куньей.

В субботу 13 января 15 епископов-делегатов собрались в Иерусалиме и на следующий день отправятся в Сектор Газа, где запланированы встречи с небольшой поместной христианской общиной. В этом году темой работ Координационного комитета Святой Земли будет, в частности, мир молодёжи со всеми его ожиданиями, трудностями и надеждами в условиях политической напряжённости на Ближнем Востоке. Участники собрания посетят некоторые школы в Бейт-Джале и Бейт-Сахуре и встретятся с университетскими студентами, которые исповедуют христианство, иудаизм и ислам.

В этом году запланированы встречи с западными дипломатами и поездка в палестинский город Кубайбу, который расположен в своего рода анклаве, окружённом стенами, с кварталами и улицами, предназначенными только для израильтян. Епископы смогут также принять участие в праздновании Шаббата вместе с еврейской общиной синагоги Коль Ханешама в Иерусалиме.