В Латвии начали принимать в заклад человеческие души

В Латвии начала работать фирма Kontora, которая занимается весьма необычным бизнесом – выдает кредиты под залог души. Оценивают ее, правда, весьма скромно – от 50 до 500 латов (100 – 1000 долларов), сообщает "Правда.ru" со ссылкой на латвийскую газету "Вести сегодня".

В частности, речь идет о том, что заложить свое бессмертное "я" может любой совершеннолетний житель Латвии.

"Для этого достаточно прити в Kontora и заполнить типовой договор, в котором указывается, что вы берете необходимый заем под залог "своей нематериальной сущности, а именно – своей бессмертной души. Заемщик должен также подтвердить, что вышеуказанный залог (то есть душа) до сего момента являлся собственностью нижеподписавшегося. К слову сказать, форс-мажорные обстоятельства не предусмотрены. Душу, если деньги вовремя не возвращаются, придется отдать", сообщает издание.

Более того, за пользование кредитом заёмщик должен еще и платить 1 % в день.

"В случае невозврата займа или процентов по нему по истечении 90 дней предмет залога переходит в полное и безусловное распоряжение займодателя", – указывается в договоре.

Как сообщает латвийская газета "Вести сегодня", душу можно выкупить или выменять у фирмы по истечении 90 дней на условиях, предложенных займодателем.

Как ни удивительно, но услуги фирмы пользуются большим спросом – у ее дверей выстраиваются очереди. Стоит отметить, что душу свою заемщики стараются вернуть всеми правдам и неправдами.