Активист из Facebook спас фреску в грузинском Гелатском монастыре

Публикация гражданского активиста помогла спасти фреску апсиды Гелатского монастыря от повреждения: освещение, которое наносило ей вред, убрали. Об этом сообщает "Sputnik Грузия" со ссылкой на Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии.

Пользователь Nikoloz Nikolozishvili 7 января в публичной группе "Историки искусства" социальной сети Facebook опубликовал фотографию, где видно, как осветительный прибор повреждает фреску главного монастыря Гелати. В Агентстве по охране культурного наследия Грузии тут же отреагировали на факт и с согласия местной епархии сняли освещение.

"Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии приветствует каждую инициативу, которая касается спасения и заботы о нашем культурном наследии и подталкивает нас к реагированию. Мы хотим убедить общество, что Агентство готово к соответствующему реагированию на нарушения любого типа и постоянно открыто для сотрудничества с общественностью", — говорится в сообщении организации.

Агентство также поблагодарило за своевременную реакцию гражданского активиста.

Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси (регион Имерети) — наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни Грузии. Гелатский монастырь вместе с Кафедральным храмом Баграта вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.