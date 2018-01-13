В США редактора уволили за мнение о том, что введение в документах графы "третий пол" ведет к Апокалипсису

Редактор одной из крупнейших газет штата Вермонт в США Burlington Free Press был уволен после критического высказывания в адрес решения властей штата ввести графу "третий пол" в водительские права. Как сообщает pravoslavie.ru со ссылкой на американскую газету Christian Post, Денис Финли написал в своем Твиттере, что это решение "делает нас на шаг ближе к Апокалипсису".

Вице-президент компании USA Today Network Рэнди Лавли, в которую входит вермонтская газета, заявил, что редактору "не удалось соответствовать правилам компании относительно правил поведения и этической политики".

Причем твит Дениса Финли вызвал большое неприятие и у большого количества других пользователей соцсети, и как он сказал позже, он уже тогда стал беспокоиться о том, не потеряет ли он работу. "Реакция для меня была ошеломительной и удивительной", – признал он.

Все это началось после того, как The Associated Press сообщило в среду, что соответствующее ведомство штата Вермонт намерено вести категорию "третий пол" для тех лиц, кто не идентифицировал себя как мужчину или женщину в его новой компьютерной системе.

В октябре 2017 года Калифорния стала первым штатом, который легализовал категорию "третий пол" в официальных документах, а штат Орегона и Федеральный округ Колумбия сейчас тоже рассматривают возможность введения данной категории в водительских правах.