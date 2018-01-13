В Сербии День день святых Кирилла и Мефодия может стать государственным праздником

Министр культуры и СМИ Сербии Владан Вукосавлевич выразил уверенность, что в 2018 году день памяти святых Кирилла и Мефодия в стране впервые отметят как государственный праздник.

По словам министра, установление государственного праздника в честь просветителей славян «восполнит культурное отставание» Сербии от других славянских стран, сообщает "Фома".

– Мы в данный момент единственная славянская страна, в которой День Кирилла и Мефодия не является государственным праздником. Все другие страны отмечают его как государственный праздник, и это нерабочий день, – сказал Владан Вукосавлевич

В то же время он отметил, что в данный момент предложение министерства заключается в том, чтобы день памяти Кирилла и Мефодия стал государственным праздником, но остался рабочим днем.

Важность намеченного события, по мнению Владана Вукосавлевича, для Сербии очевидна, так как, по его словам, «речь идет о нашей (сербской – ред.) исторической и культурной основе».