В Нигерии освобождены похищенные из обители монахини

Три сестры-монахини и три послушницы, похищенные из обители 14 ноября в Нигерии, были освобождены, как подтвердила настоятельница монастыря Евхаристического Сердца Христова. Сестры чувствуют себя хорошо, хотя и были направлены на медицинское обследование, сообщает "Радио Ватикана".

Настоятельница сообщила, что похитители требовали выкуп – 54 тысячи долларов, – однако он не был уплачен. Женщины были освобождены в результате рейда полицейских.

В декабре Папа Франциск призывал общественность обратить внимание на это похищение. Нигерийские епископы вели переговоры с похитителями.

Сестры, попавшие в руки преступников, занимались преподаванием в школе, а также противодействием торговле людьми, в особенности женщинами.

Миссионер Джулио Албанезе, главный редактор журнала «Народы и миссия», считает, что монашествующие и миссионеры в Нигерии подвергаются постоянному риску из-за своей евангельской последовательности и близости к окраинам и к бедным.