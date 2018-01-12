В Азербайджане провели масштабную государственную перерегистрацию религиозных организаций

В Азербайджане провели масштабную государственную перерегистрацию религиозных храмов. Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на республиканский Государственный комитет по работе с религиозными структурами.

Как сообщили в ведомстве, в общей сложности в Азербайджане зарегистрированы 793 религиозные структуры, в том числе 765 исламских и 28 неисламских (17 христианских, 8 еврейских, 1 кришнаитская и 2 бахаи).

Также в республике функционируют 10 государственных религиозных учебных заведений. Что же касается непосредственно религиозных храмов, то мечетей в Азербайджане насчитывается 2250, 136 из них находятся в Баку.

Кроме того, на территории республики действуют 14 церквей и семь синагог.