В Греции разгорелся скандал вокруг статуи ангела-хранителя города

Возмущение местных жителей вызвала скульптурная композиция «Phylax» (Хранитель), размещенная на набережной Палео Фалиро. В связи с установкой монумента к мэру Палео Фалиро Дионисию Хадзидакису с открытым письмом обратился митрополит Неа Смирни Симеон, сообщает agionoros.ru.

В начале послания владыка сообщает, что получил множество негативных откликов в связи с установкой скульптурной композиции.

«Не мое дело оценивать художественные достоинства монумента. Пусть это сделают специалисты и местные жители. Я лишь отмечу, что внешний вид и окраска “Хранителя” не имеют ничего общего с тем, как принято изображать ангелов в светском и религиозном искусстве», - подчеркнул митрополит Симеон, - «В то же время во время установки скульптуры вы заявили, что монумент станет ангелом-хранителем нашего города. Именно это вызвало волну общественного возмущения».

«У нашего города уже есть покровитель – святитель Александр Константинопольский. Кроме того, именно в нашем порту сошел с корабля направлявшийся в Афины апостол Павел. В связи с этим я сомневаюсь, что наш город нуждается в заступничестве скульптуры сомнительного внешнего вида и художественного замысла.

Памятник помещен между двумя храмами и по соседству с монументом апостолу Павлу. Я разделяю мнение своих прихожан, полагающих, что ему там не место. Смиренно прошу вас с учетом многочисленных протестов и народного возмущения принять решение о переносе скульптурной композиции в другое место».