В США имам возмутил общественность заявлением о войне против евреев "в конце времен"

Имам из Северной Каролины находится в центре внимания после того, как на этой неделе в социальных сетях была обнаружена его проповедь, в которой он утверждает, что Иисус был «спасен от евреев, которые пытались распять его». В проповеди, которая состоялась 8 декабря, имам Абдул Хадра привел известный хадис, в котором говорится, что «в конце времен мы будем сражаться с этими евреями, пока скалы и деревья не будут говорить: «О мусульманин, это еврей позади меня», сообщает "Лехаим".

Сирийская проповедь Хадры была выявлена ​​Ближневосточным исследовательским институтом средств массовой информации (MEMRI), который недавно раскрыл примеры подобных провокационных проповедей, произнесенных в Нью-Джерси и Хьюстоне, штат Техас. Эти проповеди ссылались на тот же тысячелетний хадис, который цитирует Хадра.

Аль-Хадж объяснил, что хадис «освещает пророчество о вечной вражде между мусульманами и евреями».

Во время своей 32-минутной проповеди Хадра также описал Иерусалим как «место, где родился наш Господь Иисус, пророк, в которого мы все верим и которого любим». Отвечая на запрос The Algemeiner, Хадра сказал, что он видит «большое преувеличение и какое-то недоразумение» в вопросах о своих высказываниях, и что он обратится к ним в отдельном письме.

Хадра отметил, что ранее в той же проповеди он заявил: «Мы не можем закрывать глаза на притеснение любого человека, даже немусульманина. Это и есть ислам».