В Польше в традиционных парадах волхвов приняли участие более миллиона человек

Каждый год на праздник Богоявления в Польше проходят традиционные парады волхвов, и в этом году число костюмированных участников достигло рекордной отметки - более миллиона двухсот тысяч человек в 650 городах страны. Об этом в интервью информационному католическому агентству «Sir» рассказал представитель польского епископата о. Павел Рытель-Андрианик, сообщает "Радио Ватикана".

Священник отметил, что такое массовое участие является большим успехом, а сам праздник в своём религиозном и традиционном измерении объединяет жителей страны.

Монс. Рытель-Андрианик сообщил, что во время праздничных шествий был организован сбор пожертвований для образовательных и культурных учреждений, работающих в странах Восточной Европы.

Во время Святых Месс праздника Богоявления польские верующие могли внести свой вклад в Фонд миссий: эта организация была создана в 2000-м году Миссионерской комиссией при польском епископате для погашения расходов на подготовку будущих миссионеров.