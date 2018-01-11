В Польше в костеле обнаружили клад золотых монет и драгоценностей

В готическом римо-католическом костеле святых Мартина и Николая (вторая половина XV в.) – кафедральном соборе и древнейшем храме города Быдгощ на севере Польши – обнаружен клад, в ставе которого – около полутысячи золотых монет и 200 предметов из золота. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на интернет-издание tvn24.pl.

Клад, который был спрятан в костеле около 1652 года, в период вторжения шведов в Польшу (т.н. «Потоп»), в настоящее время оценивается в несколько миллионов злотых (свыше миллиона долларов США).

«На глубине около 10 см под полом мы нашли около 700 артефактов. Там было 480 монет и 200 золотых предметов, в частности – перстни, броши, крестики, бусы», – сообщил археолог Роберт Гроховский.

По словам археолога, клад был спрятан в деревянном сундуке, который за четыре столетия сгнил. Однако все найденные предметы, благодаря длительному пребыванию в сундуке, сохранились в очень хорошем состоянии.

Среди найденных предметов – редкие монеты XVI-XVII веков, которые были отчеканены на территориях современных Польши, Австрии, Голландии и Германии.

В настоящее время польские археологи и историки тщательно изучают монеты, выясняя, кому они могли принадлежать на момент сокрытия клада. В дальнейшем, как ожидается, монеты и золотые предметы будут переданы в музей «Европейский центр денег» в городе Быдгощ.