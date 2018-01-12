В Стамбуле болгарскую "Железную церковь" освятили два Патриарха

По приглашению приходского совета болгарской общины Стамбула Константинопольский Патриарх Варфоломей и Патриарх Болгарский Неофит 7 января 2018 года возглавили освящение болгарской церкви Святого первомученика Стефана — т.н. "Железной церкви", расположенной в стамбульском квартале Фанар, на берегу бухты Золотой Рог. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на официальный сайт Болгарской Православной Церкви.

Церковь недавно была полностью восстановлена за счет турецкого и болгарского правительств. Реставрация храма, начатая семь лет назад, в общей сложности обошлась в 16 млн. долларов.

По окончании богослужения Патриарх Варфоломей совершил великое водоосвящение.

В своем слове Предстоятель Константинопольской Православной Церкви упомянул об исторических отношениях между Константинопольской и Болгарской Церквями. Он также отметил, что в стамбульском квартале Фанар на протяжении длительного времени располагаются как резиденция Патриарха Константинопольского, так и болгарский православный приход. Патриарх Варфоломей в своем слове также выразил благодарность тем, кто способствовал реставрации и реконструкции "Железной церкви".

Церковь св. Стефана — один из редких образцов церквей, построенных целиком из железа. Церковь сыграла огромную роль в болгарской национальной и церковной истории. Участок, на котором был построен храм, был передан болгарской общине в середине XIX в.

Нынешнее здание "Железной церкви" было заложено в 1892 г. экзархом Болгарским Иосифом I. Строительство церкви было завершено летом 1896 г. 6 колоколов для 40-метровой колокольни храма были изготовлены в России — на фабрике Оловянишикова в Ярославле (до настоящего времени сохранились два из них).

Храм был закрыт после прихода к власти в Турции Кемаля Ататюрка. 27 декабря 2010 г., в день памяти св. архидиакона и первомученика Стефана (по н. стилю), в "Железно церкви" впервые после долгого перерыва прошло богослужение. Летом 2012 г. церковь была возвращена болгарской общине.