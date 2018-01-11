За прошлый год в мире были убиты за религиозные убеждения более 3 000 христиан

В мире продолжает расти преследования христиан. На сегодня более 215 миллионов христиан подвергаются преследованиям, а только за прошлый год были убиты за веру более трех тысяч людей, исповедующих веру Христа, сообщает "Радио Ватикана".

Об этом говорится в обнародованном недавно ежегодном рапорте Международной Организации Помощи Преследуемым Христианам «Open Doors» (Открытые двери), которая является межконфессиональной и уже более 50 лет занимается оказанием помощи христианам, преследуемым за веру.

Как и каждый год, в перечне названы 50 стран, размещенных в соответствии с уровнем угрозы. Исследование охватывает период с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года. Под преследованием в данном исследовании следует понимать ущерб, причиненный как отдельным лицам, так и группам, учитывая их веру в Иисуса Христа, что может проявляться, начиная от культурной и общественной дискриминации, непризнания в семье, увольнения с работы вплоть до физических увечий, пыток, похищений, заключений, уничтожения собственности и убийства.

Лидерство в этом печальном списке уже в течение многих лет держит Северная Корея. В первую десятку попали также Афганистан, Сомали, Судан, Пакистан, Эритрея, Ливия, Ирак, Йемен и Иран. Эскалация нетерпимости зафиксирована в Ливии и в Индии, где, в частности, вследствие растущего индуистского радикализма совершено более 24 тысяч нападений на индийских христиан.

В соответствии с рапортом, в течение исследуемого периода были убиты ради веры почти 3100 христиан, было совершено свыше 15,5 тысяч нападений на христианские здания (храмы, дом и другую недвижимость). Около двух тысяч христиан заключенные за веру, а свыше 1200 были похищены. Кроме того, более 33 тысячи христиан подверглись разного рода физическим или психологическим пыткам.

По подсчетам организации «Open Doors», в Африке жертвами преследований являются свыше 81 миллион христиан, в Азии и на Ближнем Востоке – более 113 миллионов, в Латинской Америке – 20 миллионов, в других частях мира – почти 12 тысяч.

Среди главных угроз для христиан названа радикализация фундаменталистского исламизма, в частности, в Африке и в азиатском неарабском мусульманском мире. В частности, рост случаев этнических чисток на основе религиозной принадлежности зафиксирован в Нигерии, Кении, Сомали и Судане. Еще одной угрозой для христиан Азии является «религиозный национализм», где наибольшую обеспокоенность вызывают Индия и Непал.

Серьезным является влияние «идеологических национализмов» в Китае, Вьетнаме и Лаосе, а в таких странах как Северная Корея и Эритрея, главным источником преследований названа «диктаторская паранойя». Христиане Мексики и Колумбии становятся жертвами организованной преступности и этнических противостояний».

Рапорт также отметил незначительное улучшение ситуации в Кении и Эфиопии. Значительное уменьшение уровня насилия против христиан зафиксировано в Сирии, что, в первую очередь, связано с отступом так называемого «Исламского государства».