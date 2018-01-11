В Германии ради добычи угля снесли собор святого Ламберта XIX века (видео)

В Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, 9 января рабочие разрушили до основания собор святого Ламберта XIX века и сносят деревню Иммерат (Immerath) ради доступа к бурому углю, значительные залежи которого находятся под ними. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Huffington Post.

Строительство этой неороманской базилики завершилось в 1891 году, и в течение 122 лет она была центром культурной жизни поселка.

Снос собора св. Ламберта стал последним этапом полного разрушения целого населенного пункта.

Отмечается, что деревня Иммерат в 70 километрах к югу от Кельна, население которой исторически составляли в основном фермеры, оказалась расположена на участке, богатом залежами бурого угля. Постепенно этот земельный участок перешел в собственность немецкой энергетической компании RWE, и за последние годы Иммерат превратился в город-призрак.

Согласно утвержденному плану, будут снесены еще несколько местных поселков, а на их месте в перспективе будет котлован.

Работы продолжаются несмотря на длительные протесты местных жителей и активистов Greenpeace.

Как уточняется, новую деревню энергетическая компания построила в 10 километрах от прежней. Туда перенесли дома, сельскую больницу и даже старое кладбище. Останки местных жителей эксгумировали и перезахоронили. В Новом Иммерате построили церковь, а на центральной площади возвели миниатюру утраченного собора.