В Дамаске в результате минометного обстрела пострадал собор
11:30, 10 января 2018Мир
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Маронитский собор Дамаска пострадал в результате минометного обстрела / Благовест-инфо
Маронитский собор сирийской столицы пострадал 8 января в результате обстрела старой части Дамаска боевиками. По одним данным, обстрел велся из минометов, по другим – противники Башара Асада использовали ракеты, сообщает "Благовест-Инфо".
Маронитский собор в историческом квартале Баб-Тума (Ворота апостола Фомы) был построен в 1865 году. Он освящен во имя Богоматери Преображения и св. Антония.
По данным за 2013 год маронитская архиепархия Дамаска объединяла 20 000 верующих. Церковную область возглавляет архиепископ Самир Насар.
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