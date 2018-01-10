В Дамаске в результате минометного обстрела пострадал собор

Маронитский собор сирийской столицы пострадал 8 января в результате обстрела старой части Дамаска боевиками. По одним данным, обстрел велся из минометов, по другим – противники Башара Асада использовали ракеты, сообщает "Благовест-Инфо".

Маронитский собор в историческом квартале Баб-Тума (Ворота апостола Фомы) был построен в 1865 году. Он освящен во имя Богоматери Преображения и св. Антония.

По данным за 2013 год маронитская архиепархия Дамаска объединяла 20 000 верующих. Церковную область возглавляет архиепископ Самир Насар.