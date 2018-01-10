В Уэльсе ученые нашли 400-летняюю Библию, которая пережила пожар, войну и использовалась как туалетная бумага
10:56, 10 января 2018Мир
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Библия датирована 1620 годом / dailymail.co.uk
В одной из деревень Уэльса ученые обнаружили Библию в кожаном переплете, датированную 1620 годом.
Как оказалось, Библия в течение четырех столетий находилась в задней части церкви, поэтому пережила набеги, пожар и даже использование в качестве туалетной бумаги, сообщает dailymail.co.uk.
Книга будет выставлена в Национальной библиотеке Уэльса / dailymail.co.uk
В 1797 году французская армия вторглась на территорию Ирландии. Войско засело в церкви и использовало страницы этой Библии, чтобы разжигать костер. Как оказалось, она не сгорела полностью и лежала на пепелище до 1990 года.
Ученые уже оценили уникальность Библии и теперь она должна быть выставлена в Национальной библиотеке Уэльса
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