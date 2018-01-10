В Беларуси православные впервые приняли Вифлеемский огонь от католиков

В Беларуси впервые символ Рождества Христова перешел от католиков к православным. Это событие стало знаковым в истории межконфессиональных отношений, сообщает katolik.life.

В канун Рождества Христова, которое православные верующие празднуют 7 января, в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор Гомеля был доставлен огонь из Вифлеема - места земного Рождения Иисуса Христа. Это событие можно назвать знаковым в истории межконфессиональных отношений не только Гомеля, но и всей Беларуси, поскольку впервые состоялась передача символа Рождества православным от католиков, которые отмечали праздник раньше - 25 декабря. К этому дню Вифлеемский огонь доставили в Гомель католические скауты. Они же и передали символ Рождества православным верующим.

Это произошло вечером 6 января, когда в Православной церкви отмечали Рождественский сочельник, а в Католической - Богоявление и навечерие Крещения Господня. В соборе начиналось всенощное бдение накануне Рождества Христова. У ворот храма девушек-скауток, которые шествием проследовали к главному православному храму Гомеля, встречал епископ Гомельский и Жлобинский Стефан в сопровождении духовенства и мирян. Преосвященный Стефан зажег свечи от лампады скаутов и торжественно внес Вифлеемский огонь в собор, а скаутов поздравил с Рождеством и передал сладкие подарки.

В тот же праздничный вечер огонь из Вифлеема скауты привезли в Спасо-Преображенский храм Гомеля. Настоятель - протоиерей Олег Кострома, председатель Информационного отдела Гомельской епархии пригласил скаутов в храм, поблагодарил их, пожелал здоровья и крепости духа.

"Благодаря таким проектам становится очевидно: неважно кто ты, какое место занимаешь в обществе, католик ты или православный, но любовь Христа должна жить в наших сердцах и объединять всех нас", - сказал отец Олег.

Затем гостей пригласили на чаепитие, во время которого, за общим столом, согрелись не только тела, но и души православной и католической молодежи.

"Нам очень приятно делиться радостью с нашими братьями-православными, которые празднуют Рождество Христово. Нам очень радостно, что мы смогли передать этот символ Рождества, который напоминает нам о любви Иисуса Христа, которая объединяет всех нас", - отметил настоятель гомельского римско-католического прихода отец Юрий Воронко.