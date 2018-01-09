В Великобритании прошла ежегодная конференция Общества ветхозаветных исследований

В одном из крупнейших университетов Великобритании прошла очередная зимняя конференция Общества ветхозаветных исследований. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на сайт организации.

Такого рода форумы проводятся обществом два раза в году (зимой и летом), начиная с 1990 г., и имеют своей целью обсуждение результатов исследований членов общества, а также решение текущих вопросов, связанных с работой общества. В научном форуме данного формата участвуют в основном члены общества и специально приглашенные ученые-библеисты, не входящие в общество.

В этом году с докладами выступило 9 ученых, специализирующихся по ветхозаветной тематике, из разных университетов Великобритании, США и Голландии.

На пленарном заседании, открывая конференцию, выступил президент Общества, профессор теологии и библеистики Даремского университета Уальтер Л. Моберти. Он представил доклад на тему: «Размышление о божественном: новое прочтение псалма 82».

В рамках конференции прошел ряд организационных заседаний, а также презентаций ближайших проектов общества. Информационную и финансовую поддержку конференции осуществлял Центр изучения Библии, этики и теологии Ноттингемского университета.

Общество ветхозаветных исследований (Society for Old Testament Study) основано в 1917 г. Оно объединяет около 450 ученых и людей, интересующихся ветхозаветной библеистикой, из разных стран мира. В число членов общества входят специалисты в области гебраистики, семитологии, древнееврейской литературы, религии, истории, археологии и социологии. Мероприятия и научные форумы общества проходят только в Великобритании.