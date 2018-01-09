Патриарх-Католикос всех армян Гарегин II посетил к Рождеству детей, больных лейкозом

Католикос всех армян Гарегин II посетил Гематологический Центр им. профессора Йоляна в Ереване, где встретился с детьми с болезнями крови (лейкоз, лейкемия). К ним Патриарх пришел с праздничными подарками, в числе которых были также крестики и детские Библии, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина.

По палатам армянского Католикоса сопровождал директор Центра Смбат Дахбашян, который рассказывал о больнице, о детском гематологическом отделении этой клиники. Патриарху показали новую современную аппаратуру и условия Центра, благодаря которым удается обеспечить высокую степень ремиссии у больных. Гарегин II встретился в клинике также и с родителями детей.

Во время встречи Патриарх благословил больных детей, их родителей и отметил в своем обращении к ним «о важности веры, веры в то чудо, которое принесет исцеление, и это верование в Рождество обязательно даст сил, чтобы вернуться в обычную, здоровую жизнь».

Армянская Церковь в программе социальной поддержки оказывает помощь и семьям больных детей этой клиники. В гематологической клинике Еревана с 1994-95 гг применяется немецкая программа лечения, благодаря которой, в зависимости от типа лейкоза, в 70-90 % случаев можно получать ремиссии, а 5-летняя безрецидивная терапия в 40-70 % случаев. Благодаря этой программе почти 300 детей, больных злокачественной онкологией кроветворной системы, выздоровели.