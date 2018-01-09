Исламский университет Аль-Азхар соберет мусульман и христиан на конференцию по "Иерусалимскому вопросу"

Университет Аль-Азхар, главный богословский центр ислама суннитского толка, готовится принять в своих стенах международную конференцию по «Иерусалимскому вопросу». Целью встречи в Каире станет обсуждение настоящего и будущего Святого града, сообщает "Радио Ватикана".

В организации симпозиума принимает участие Мусульманский совет старейшин - высший орган учебного заведения суннитов.

О проведении конференции было заявлено в июле прошлого года, во время роста напряжённости и насилия в окрестности Храмовой горы и мусульманских Святых мест: вначале встреча была запланирована на сентябрь 2017 года, однако она была перенесена на последующие месяцы.

Ключевым моментом для срочного созыва международной встречи в Аль-Азхаре стало решение администрации США признать Иерусалим столицей Израиля, которое сделало заново Святой град центром местной и международной напряжённости.

На конференцию в Египет приглашены политики, учёные, мусульмане и христиане. По информации католического информационного агентства «Fides», верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед аль-Тайиб встретился в декабре прошлого года с экспертами и консультантами с намерением предложить на конференции крайне критические замечания о политическом шаге, который администрация Трампа предприняла по отношению к Иерусалиму.

О своём участии в международной конференции заявил Патриарх Маронитской Церкви кардинал Бешара Бутрос эль-Раи: маронитский Патриархат официально сообщил о визите в Египет своего предстоятеля по приглашению верховного имама Аль-Азхара. Во время конференции по Иерусалиму глава Маронитской Церкви выразит свою близость к коптским христианам, - христианской общине, наиболее пострадавшей от террористических атак джихадистов.