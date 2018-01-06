В Вифлееме неизвестные забросали камнями машину патриарха Иерусалимского

В Вифлееме забросали камнями машину патриарха Иерусалимского Феофила III. Инцидент произошел во время движения кортежа патриарха Иерусалимского Феофила III к месту проведения службы в базилике Рождества Христова в Вифлееме, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что силовики помогли патриарху прибыть на площадь перед базиликой, после чего его провели внутрь. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.

Базилика Рождества Христова — один из двух главных христианских храмов Святой земли наряду с Храмом Гроба Господня. Согласно преданию, базилика построена над местом рождения Иисуса Христа.