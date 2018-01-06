Дети-христиане в зонах конфликтов страдают больше других людей - Межконфессиональная христианская организация

Дети из христианских семей, которые проживают в зонах конфликтов по всему миру, страдают от травм, с которыми никто «никогда не должен был бы столкнуться» - отметили в Open Doors, одной из крупнейших межконфессиональных христианских правозащитных организаций в мире. Об этом сообщает "Седмица".

«Следующее поколение христиан на Ближнем Востоке, в Азии, Центральной Азии, таких местах, как Ирак и Сирия, как Казахстан, Узбекистан и Афганистан - эти молодые христиане прошли через испытания, с которыми ни один человек никогда не должен был бы столкнуться», — сказал Дэвид Карри, один из руководителей Open Doors в США, в своей статье для Mission Network News.

Карри сказал, что во многих террористических актах (например, таких, как недавнее убийство девяти христиан в церкви к югу от Каира) именно дети страдают больше всего.

«Мы взрослые, и мы обладаем способностью смотреть на вещи под разными углами зрения даже в самых сложных ситуациях, но представьте себе ребенка в этих обстоятельствах», — отметил Карри.

Правозащитник вспомнил историю молодого парня по имени Ной из Ирака. «Он столкнулся с тем же, что и многие другие. Посреди ночи его разбудили родители и сказали, что на них напали боевики ИГИЛ, потому что они христиане. Поэтому он должен был оставить все, даже самые дорогие сердцу игрушки. Когда он вернулся, все было разрушено», — сказал Карри.

Генеральный директор Open Doors в США также отметил, что многие дети-христиане из стран, где они подвергаются гонениям, вынуждены ставить перед собой вопросы, с которыми люди на Западе даже не соприкасаются. «Часто мы видим детей, таких, как те молодые люди из Ирака, которых я видел на прошлой неделе. Их личная вера очень глубока, потому что им пришлось решать для себя: «Готов ли я умереть за это?», — сказал Карри.