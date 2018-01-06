В Индии восемь женщин-христианок были ранены во время разгона марша протеста против сноса креста

Восемь женщин-христианок, включая одну католическую монахиню, были ранены 4 января в столице штата Керала, Индия, во время марша протеста против сноса креста в одном из горных селений. Об этом сообщает "Седмица".

В марше, который организовало Общество католических женщин Кералы, приняли участие многие его члены и дети. Против участников марша полиция применила дубинки.

Уничтожение поклонного креста имело место два месяца назад, но до сих пор властями штата не было сделано никаких конкретных шагов для выяснения обстоятельств этого дела. Поэтому женщины-христианки решили выйти на улицы, чтобы перед министерством лесничества выразить свой протест против дискриминационных действий властей.