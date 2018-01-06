Госдепартамент США изменил статус 10 стран в отношении свободы религии

Государственный департамент Соединенных Штатов изменил статус десяти стран, включительно с Бирмой, Китаем, Ираном и Северной Кореей, в отношении свободы религии. Это сделано согласно Международному акту о свободе религии, сообщает "Голос Америки".

Представленные в документе страны причастны к нарушениям свободы религии или допускают их.

В список стран, нарушающих религиозные права, также добавлено Эритрею, Судан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Если речь идет о Пакистане, то эту страну добавлено в специальный список по поводу серьезных нарушений в ней религиозной свободы.

В заявлении Государственного департамента говорится:

«Защита религиозной свободы очень важна для мира, стабильности и благосостояния, подчеркивается в заявлении. Эти определения имеют целью улучшить уважение свободы религии в этих странах. Мы признаем, что несколько определенных стран прилагают усилия для улучшения ими свободы религии. Мы приветствуем эти инициятиви и рассчитываем на продолжение диалога».