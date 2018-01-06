Поляки стали меньше причащаться, но чаще крестить детей

Институт статистики Католической Церкви в Польше обнародовал данные за 2016 год. Согласно этим данным, поляки стали меньше причащаться, но больше участвовать в таинствах крещения и венчания, сообщает Радио Ватикана.

В 2016 году 36,7 процента польских католиков участвовали в воскресных Мессах и 16 процентов причащались. Таким образом. чисто участвовавших в воскресной Евхаристии сократилось более чем на 3 процента по сравнению с 2015 годом, а число причащающихся – на один процент. Самое большое число посещающих воскресную Мессу отмечалось в епархии Тарнува: почти 67 процента всех католиков. Святое Причастие принимали более 25 процентов верующих.

В 2016 году каждое воскресенье в польских приходах совершалось в целом 48 тысяч Месс. Самыми посещаемыми являлись богослужения между 8 и 11 часами.

Данные Института статистики выявляют, что в 2016 году в польских семинариях обучались 2,3 тысячи семинаристов. Самое большое число семинаристов наблюдалось также в епархии Тарнува: 175 человек. На втором месте находится Варшавская архиепархия (155 человек) и епархия Пшемысля (98 семинаристов).

Что касается монашествующих, то в Польше в 2016 году насчитывалось 18 тысяч монахинь и 11,9 тысячи монахов. В том же году в польских епархиях служили 25 тысяч священников – больше всего в епархиях Тарнува (1559), Кракова (1182) и Катовице (1071).

Всего в Польше 10 тысяч приходов, на территории которых проживают 25,7 миллиона человек. В 2016 году Таинство Крещения приняли 374,3 тысячи человек, что на пять тысяч больше, чем в предыдущем году. В 2016 году в Польше венчались 138,3 тысячи человек, что на 2 тысячи больше, чем в 2015-м.