The Telegraph составил список самых красивых церквей мира

Британская газета The Telegraph создала собственный список лучших мест на Земле для паломничества. Редакция авторитетного британского издания определила самые красивые святыни в мире, сообщает mamul.am со ссылкой на The Telegraph.

В списке значатся 23 храма, которые относятся к разным религиозным конфессиям. Первое место эксперты газеты отдали церкви Лас-Лахас в Колумбии.

Католический собор Лас-Лахас, построенный в неоготическом стиле, расположен недалеко от границы с Эквадором, в каньоне реки Гуаитара. Это один из самых посещаемых храмов Колумбии. В настоящее время о храме заботятся две францисканских общины, одна - колумбийская, другая - эквадорская. Таким образом, собор Лас-Лахас стал залогом мира и союза между двумя южноамериканскими народами.