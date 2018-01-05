The Telegraph составил список самых красивых церквей мира

08:02, 05 января 2018
Мир
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Церковь Святого Варфоломея, Бавария, Германия / telegraph.co.uk

Британская газета The Telegraph создала собственный список лучших мест на Земле для паломничества. Редакция авторитетного британского издания определила самые красивые святыни в мире, сообщает mamul.am со ссылкой на The Telegraph.  

В списке значатся 23 храма, которые относятся к разным религиозным конфессиям. Первое место эксперты газеты отдали церкви Лас-Лахас в Колумбии. / telegraph.co.uk

Католический собор Лас-Лахас, построенный в неоготическом стиле, расположен недалеко от границы с Эквадором, в каньоне реки Гуаитара. Это один из самых посещаемых храмов Колумбии. В настоящее время о храме заботятся две францисканских общины, одна - колумбийская, другая - эквадорская. Таким образом, собор Лас-Лахас стал залогом мира и союза между двумя южноамериканскими народами.

Церковь Святого Георгия, Эфиопия / telegraph.co.uk
Церковь Преображения, Республика Карелия, Россия / telegraph.co.uk
Гергетская церковь, Грузия / telegraph.co.uk
Нотр-Дам-дю-О, Франция / telegraph.co.uk
Вифлеемская церковь, Иран / telegraph.co.uk
Церковь Ставкирка в Боргунне, Норвегия / telegraph.co.uk

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